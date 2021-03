Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Telefonbetrug in letzter Sekunde verhindert, Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz & Katalysatoren entwendet

Waiblingen: Telefonbetrug in letzter Sekunde verhindert

Eine 83-jährige Frau aus Waiblingen erhielt am Dienstagmorgen einen Anruf von Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Sparkasse ausgaben. Der Rentnerin wurde im Gespräch vorgegaukelt, dass von ihrem Konto 6000 Euro für einen angeblich erworbenen Fernseher eingezogen worden seien. Als die arglose Dame zu verstehen gab, keinen Fernseher gekauft zu haben, gab der angebliche Sicherheitsdienstmitarbeiter an, die Überweisung storniert zu haben. Die Seniorin wurde nun gebeten, unter einer von den Tätern vorgegebenen Nummer bei der Kriminalpolizei anzurufen. Dort wurde sie zunächst über ihre Konten ausgefragt und schließlich angewiesen, 18.500 Euro auf ein Sicherheitskonto zu transferieren, was die Dame tat. Kurze Zeit später witterte die 83-Jährige den Betrug und verständigte die Sparkasse, die den überwiesenen Betrag gerade noch zurückholen konnte.

Auf die gleiche Art und Weise versuchten es die Täter am Dienstag noch bei mehreren Senioren aus Waiblingen, hierbei kam es allerdings zu keinem weiteren Geldtransfer.

Da die Täter mit immer neuen Maschen versuchen, an die Ersparnisse, insbesondere von älteren Mitbürgern zu gelangen, weist die Polizei erneut darauf hin, ältere Bekannte und Verwandte dementsprechend aufzuklären und zu warnen. Verhaltenstipps zu verschiedensten Betrugsmaschen finden Sie im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Waiblingen: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Montagvormittag und Dienstagnachmittag einen in der Essener Straße geparkten Mercedes. Der Sachschaden am geparkten Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Winnenden: Unfallflucht auf Parkplatz hinter Markthalle - Zeugen gesucht

Eine bislang noch unbekannte Autofahrerin beschädigte am Dienstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 11 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Markthalle in der Höfener Straße einen geparkten VW Sharan und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Die Autofahrerin wurde zunächst noch von einem bisher unbekannten Zeugen angesprochen, fuhr aber dennoch weiter. Dieser Zeuge sowie evtl. weitere Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Backnang: Feuerwehreinsatz

Am frühen Mittwochmorgen gegen 3 Uhr kam es in einer Firma in der Wanne zu einem Feuerwehreinsatz. Aufgrund eines technischen Defekts eines Heizkörpers entwickelte sich starker Rauch. Die Feuerwehr, welche mit fünf Fahrzeugen und 32 Personen im Einsatz war, konnte die Situation unter Kontrolle bringen. Es entstand lediglich geringer Sachschaden am Heizkörper.

Backnang: Verkehrsunfall

Eine 28-jährige VW-Fahrerin war am Dienstagnachmittag gegen 15:15 Uhr auf der K1897 unterwegs und wollte in die K1826 einbiegen. Dabei kollidierte sie mit einer 78-jährigen VW-Fahrerin die auf der K1826 aus Steinbach in Richtung Backnang unterwegs war. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Schorndorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag einen in der Hegelstraße geparkten Smart. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Das Polizeirevier Schorndorf bittet nun unter der Telefonnummer 07181 2040 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Urbach: Katalysatoren entwendet - Zeugen gesucht

Langfinger entwendeten zwischen dem 09.03.2021 und Dienstagvormittag 11:00 Uhr die Katalysatoren aus acht Fahrzeugen eines Gebrauchtwagenhändlers in der Steinbeisstraße. Zuvor wurden die Katalysatoren aus den Fahrzeugen geflext. Das Diebesgut besitzt einen Sachwert im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet darum, dass sich Zeugen beim Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 9500 melden.

