Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus

Herdecke (ots)

Am Freitag, 28.08.2020 um 21:35 Uhr, versuchte eine unbekannte männliche Person über das Garagendach durch das Dachfenster in ein Einfamilienhaus im Blumenweg einzubrechen. Dabei wurde er von der Bewohnerin des Hauses entdeckt und verließ fluchtartig den Tatort in unbekannte Richtung.

