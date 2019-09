Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Berne-Motzen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Polizei Brake sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, 09. September 2019, gegen 11:35 Uhr, auf der Motzener Straße in Berne ereignet hat.

Ein bislang unbekannter Fahrer eines weißen Lkws befuhr die Motzener Straße in Richtung B212. Beim Durchfahren einer Kurve geriet er mit seinem Lkw in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Außenspiegel eines entgegenkommenden, grünen Lkws eines Containerdienstes. Am Lkw des 29-Jährigen aus der Gemeinde Ganderkesee entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 500 Euro. Trümmerteile beschädigten zudem den Pkw einer folgenden 45-Jährigen aus dem Kreis Leer.

Der Fahrer des verursachenden Lkws, an dem Schäden am linken Außenspiegel entstanden sein müssen, setzte seine Fahrt in Richtung B212 fort und konnte bislang nicht ermittelt werden. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen (1078353).

