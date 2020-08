Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Herdecke (ots)

Am 28.08.2020 gegen 14:30 Uhr befährt eine 78-jährige Herdeckerin mit ihrem Pkw Nissan den Parkplatz eines Discounters in der Stiftstraße in Herdecke. Beim Einparken verwechselt sie nach bisherigen Erkenntnissen Gas- und Bremspedal und kollidiert mit einer Mauer. Hierbei wird sie leicht verletzt und durch den Rettungsdienst einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Es entsteht Sachschaden in Höhe von etwa 7000,- Euro.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Leitstelle Ennepe-Ruhr

Telefon: 02336/9166-2120

Mobil: 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell