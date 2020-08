Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- 12-Jährige von einfahrendem Bus verletzt

Schwelm (ots)

Ein 12-jähriges Mädchen wartete mit ihrer 11-jährigen Begleiterin am Donnerstag an der Bushaltestelle am Ländchenweg. Als der 48-jährige Busfahrer in die Bushaltebucht einfuhr, stieß er mit seinem Außenspiegel an den Kopf der warteten 12-Jährigen. Diese stieg zunächst in den Bus ein und erzählte zu Hause von dem Vorfall. Zusammen mit ihrer Mutter suchte sie ein Krankenhaus auf und ließ ihre leichten Verletzungen behandeln.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell