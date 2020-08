Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Kradfahrer

Gevelsberg (ots)

Am Samstag, den 29.08.2020, gegen 10:30 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Kradfahrer aus Gevelsberg die Rosendahler Str. in Fahrtrichtung Am Kotten. Er fuhr an einem PKW vorbei, welcher nach rechts auf den dortigen LIDL-Parkplatz abgebogen ist. Nachdem er diesen PKW passiert hatte, kollidierte der Kradfahrer mit dem PKW einer 64-jähigen Ennepetalerin, welche den LIDL-Parkplatz verlassen wolllte, um nach links in Richtung Mittelstraße zu fahren. Bei dem Zusammenstoß wurde der Kradfahrer schwer verletzt und mittels Rettungshubschrauber einem Krankenhaus in Dortmund zugeführt. Das Krad musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste die Rosendahler Straße für ca. 45 Minuten gesperrt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt.

