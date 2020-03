Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Couragierte Bürgerin aus Jockgrim/ Beleidigung und vers. gef. Körperverletzung, Verstoß Corona Verordnung

Jockgrim (ots)

Bei frühlingshaftem, sonnigen Wetter arbeitete am. 27.03.20 um 15:45 Uhr eine 69-jährige Bürgerin in ihrem Schrebergarten, welcher sich ca. 1000 Meter von ihrem Wohnsitz befand. Sie erkannte außerhalb des Schrebergartengeländes 4 Jugendliche im Alter von 17-18 Jahren, die auf einer Bank saßen. Die Geschädigte sprach die 4 Jugendlichen an um sie nochmals auf die Ansteckungsgefahr des Corona Virus bzw. auf die bestehende Corona Bekämpfungsverordnung hinzuweisen. Ein männlicher Jugendlicher beleidigte die Rentnerin verbal und mittels eines erhobenen Mittelfinders. Als die couragierte Frau dies erkannte, gab sie an das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Jockgrim informieren zu wollen. Der gleiche Jugendliche, der zuvor beleidigte, warf nun eine Bierflasche in die Richtung der Geschädigte, die sie nur knapp verfehlte. Die Glasflasche zerschlug am Gartenhaus der Geschädigten. Die Polizei wurde von der Anzeigerin zu Hause verständigt, die sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung nach den mittlerweile zu Fuß flüchtigen Jugendlichen verlief negativ. In vorliegender Sache wurde eine Strafanzeige zum Nachteil der couragierten Mitbürgerin erfasst, welche zum Abschluss der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird. In vorliegender Angelegenheit bittet die Polizei Wörth um Zeugenhinweise, da die Identität der Jugendlichen zum derzeitigen Ermittlungstand noch unklar ist. Diese können telefonisch unter der Rufnummer 07271-92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de angegeben werden.

