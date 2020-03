Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Altdorf/Freimersheim - Unfälle mit Wildtieren

Altdorf/Freimersheim

Am 28.03.2020 kam es gleich zu mehreren Unfällen mit Wildtieren. Gegen 15:54 Uhr befuhr ein 69-jähriger Ford-Fahrer die K6 von Gommersheim kommend in Richtung Altdorf. Etwa einen Kilometer vor Altdorf kreuzten zwei Rehe die Fahrbahn. Dem Ford-Fahrer war es nicht mehr möglich auszuweichen, sodass er mit einem der Tiere kollidierte. Am verunfallten Ford entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000EUR. Er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Das vor Ort verendete Reh wurde durch einen Jagdpächter abgeholt. Gegen 19:20 Uhr befuhr ein 37-jähriger BMW-Fahrer die L540 von Altdorf kommend in Richtung Freimersheim, als ein Reh von links nach rechts die Fahrbahn kreuzte. Auch er konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. An seinem BMW entstand ein Sachschaden von etwa 1500EUR. Er konnte die Unfallstelle auf eigener Achse verlassen. Das durch den Unfall getötete Reh wurde durch einen Jagdpächter abgeholt. Wie kürzlich veröffentlich kam es im Bereich der Polizeiinspektion Edenkoben im Jahr 2019 zu 234 Unfällen mit Wildtieren, was eine Steigerung zum Vorjahr darstelle (2018 181 Unfälle mit Wildtieren). Weitere Informationen zur Verkehrsstatistik der Polizei Edenkoben aus dem Jahr 2019 finden Sie unter https://s.rlp.de/QjvUW.

