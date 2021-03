Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Falscher Alarm - 28-Jähriger böse betrogen - Unbekannter wollte gefälschte Rezepte einlösen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Aufgefahren

Verkehrsbedingt musste ein 46-Jähriger seinen Pkw BMW am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr auf der Kochertalstraße abbremsen. Ein 45-Jähriger erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Pkw Nissan auf. Es entstand geringer Sachschaden.

Aalen: Parkrempler

Beim Einparken ihres Pkw Fiat beschädigte eine 20-Jährige am Dienstagmittag gegen 12.15 Uhr auf dem Kundenparkplatz eines Einkaufsmarktes in der Heinrich-Rieger-Straße den Pkw Skoda eines 54-Jährigen. Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt.

Oberkochen: Falscher Alarm

Mit mehreren Fahrzeugen rückte die Freiwillige Feuerwehr Oberkochen, die Polizei und das DRK bereits am Montagmittag gegen 14 Uhr zu einem Alten- und Pflegeheim aus, nachdem dort ein Brandmelder angeschlagen hatte. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass der Alarm wohl durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde.

Hüttlingen: 28-Jähriger böse betrogen

Am Sonntagnachmittag erhielt ein 28-Jähriger den Anruf eines Unbekannten, der sich als Mitarbeiter einer Bank ausgab. Der Mann teilte mit, dass ihm auf dem Konto des 28-Jährigen mehrere Buchungen aufgefallen waren und er nun zur Sicherheit das Konto zurücksetzen würde. Dazu sollte ihm der 28-Jährige am Telefon TAN nennen, was dieser auch tat. Nach dem Gespräch erkundigte sich der junge Mann, der nun misstrauisch war, bei seiner Bank, wo er erfuhr, dass der Anruf nicht von dort getätigt worden war. Der Unbekannte hatte bereits mehrere kleinere Überweisungen getätigt; die Letzte, bei der es sich um eine vierstellige Summe handelte, konnte glücklicherweise gestoppt werden.

Stödtlen: Von der Fahrbahn abgekommen

Noch unklar ist die Höhe des Sachschadens, den ein 57-Jähriger am Dienstagmorgen verursachte, als er mit seinem Pkw Fiat beim Befahren der Rotachstraße von der Fahrbahn abkam und in einen Acker fuhr.

Schwäbisch Gmünd: Unbekannter wollte gefälschte Rezepte einlösen

In drei Apotheken im Schwäbisch Gmünder Stadtbereich versuchte ein Unbekannter am Montagabend durch Vorlage wohl gefälschter Rezepte in den Besitz starker Schmerzmittel zu gelangen. Durch Rückfragen der jeweiligen Apothekenmitarbeiter bei den Ärzten, deren Namen auf den Rezepten stand, wurde festgestellt, dass es sich um Fälschungen handelte. Der Unbekannte ist ca. 25 bis 30 Jahre alt und ca. 175 cm groß. Er hat kurze, leicht gelockte blonde Haare und trug eine auffällige Camouflage-Hose mit neongelben Punkten sowie eine Winterjacke. Hinweise nimmt das Polizeirevier schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171/3580 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell