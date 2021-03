Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsätze

Aalen (ots)

Waiblingen: Fahrzeugbrand

Aufgrund eines Fahrzeugbrandes rückte die Waiblinger Feuerwehr am Dienstagvormittag gegen 10:45 Uhr in die Bahnhofstraße aus. Vermutlich wegen eines technischen Defektes kam es im geparkten Mercedes zum Brandausbruch. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr hatte der Besitzer das Feuer bereits weitestgehend gelöscht. Wie hoch der Sachschaden am Pkw ist, ist noch unbekannt.

Kernen im Remstal: Feuerwehreinsatz

Am Dienstagmittag gegen 12:15 Uhr kam es in der Talstraße zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Rentner hatte zuvor seinen Wasserkocher auf eine eingeschaltete Herdplatte gestellt, weshalb es zu starker Rauchentwicklung kam. Drei Fahrzeuge und zwölf Personen der Feuerwehr Kernen konnten die Rauchentwicklung stoppen. Mit Ausnahme des Wasserkochers blieb der Einsatz ohne Personen- oder Sachschaden.

