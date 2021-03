Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Am Montag zwischen 8:00 Uhr und 12:00 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Parkplatz "An der Stadtmauer in der Schulstraße geparkten BMW. Dabei entstand Sachschaden von rund 2.5000 Euro an dem BMW. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Crailsheim bittet unter Telefon 07951 480-0 um Hinweise auf den Unfallfahrer.

Rosengarten: Einbrecher entwenden Pedelec und Laubbläser

Am Montagmorgen gegen 3:00 Uhr verschafften sich zwei Unbekannte Zutritt zu einem Lagerraum auf einem Grundstück im Kornweg. Sie brachen die Türe auf und entwendeten aus dem Inneren ein Pedelec und einen Laubbläser. Der Gesamtwert des Diebesgutes liegt bei rund 6.000 Euro.

Die Polizei Gaildorf nimmt Hinweise unter Telefon 07971 95090.

Mainhardt: Unfall beim Abbiegen

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstanden am Montagmorgen gegen 5:30 Uhr bei einem Unfall. Ein 58 Jahre alter VW Fahrer wollte von der Friedhofstraße nach links auf die B14 einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Opel eines 31-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß.

