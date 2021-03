Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle und Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Junger Motorradfahrer stürzt

Am Montag kurz vor 7:00 Uhr war ein 16 Jahre alter Motorradfahrer mit seinem Kreidler-Leichtkraftrad auf der K2644 zwischen Jagstheim und Onolzheim unterwegs. Auf der regennassen Fahrbahn kam der junge Fahrer zunächst ins Schlingern und dann von der Fahrbahn ab. Der 16-Jäghrige wurde bei dem Unfall nicht verletzt. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Crailsheim: Fahrrad vs. Auto

Kurz vor 7:30 Uhr am Montag wollte eine 28 Jahre alte Audi-Fahrerin aus einer Tiefgarage auf die Gaildorfer Straße einfahren. Hierbei übersah sie einen auf dem Gehweg fahrenden 49-Radfahrer. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde der Radfahrer leicht verletzt und von Rettungskräften in eine Klinik verbracht.

Blaufelden: Unfall mit Sachschaden

Am Montagmorgen kurz nach 7:00 Uhr befuhr ein 51 Jahre alter Hyundai-Fahrer die Straße Im Burgstall und wollte anschließend nach links auf die Crailsheimer Straße einbiegen. Hierbei übersah er einen Ford Kuga eines 51-Jährigen, welcher die Crailsheimer Straße in Richtung Rot am See befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Unfall an Kreuzung

Kurz nach 11:00 Uhr am Montag, befuhr eine 25 Jahre alte Citroen C3-Fahrerin die K2400. An der Kreuzung zur L1040 übersah sie einen von rechts kommende 80-Jährige in ihrem Audi. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Kfz-Lenkerinnen mussten leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 12.500 Euro.

Schwäbisch Hall: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Donnerstag, 13:00 Uhr und Montag, 8:00 Uhr einen im Teurerweg am Fahrbahnrand geparkten PKW der Marke VW. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro an dem VW. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Zusammenstoß unerlaubt von der Örtlichkeit.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell