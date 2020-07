Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200729-5-pdnms Erfolg mit dem Enkeltrick

Seefeld/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Seefeld/Kreis Rendsburg-Eckernförde/Am Mittwoch, den 28.07.2020 wurde eine Rent-nerin in Seefeld Opfer eines Enkeltricks. Sie wurde von ihrer angeblichen Enkelin an-gerufen und dringend um Geld für einen Immobilienkauf in Neumünster gebeten. Da-mit die alte Dame ohne Rücksprache, Wissen und Hilfe ihrer Angehörigen allein zur Bank hin- und zurückgefahren werden konnte, um Geld abzuheben, beauftragten die Täter für die Fahrt ein schwarzes Taxi. Am frühen Abend übergab dann das Opfer das gesamte Bargeld in Höhe von 20.000,--EUR an der Haustür einem ihr unbekannten Mann. Dieser wird wie folgt beschrieben: dunkle, kurze Haare, südländische Abstammung. Abends telefonierte die Rentnerin mit ihrer echten Enkelin um sich nach dem Immobi-lienkauf zu erkundigen. Der Betrug flog auf und die Polizei wurde informiert. Die Kri-minalpolizei Rendsburg bittet um Hinweise auf das schwarze Taxi sowie auf verdächti-ge Fahrzeuge und Personen, die am Nachmittag des 28.07.20 in Seefeld (25557) beo-bachtet wurden, unter Tel.: 04331/208-0.

