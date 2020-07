Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200729-3-pdnms Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 215

Blumenthal ( Kreis Rendsburg-Eckernförde ) (ots)

Am 29.07.2020 um 10.55 Uhr ereignete sich auf der BAB 215, Fahrtrichtung Kiel, ca. 300 Meter vor der Anschlussstelle Blumenthal, ein schwerer Alleinunfall. Der 27 jährige Fahrer eines Mercedes Sprinter verlor vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei Starkregen die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen die Mittelschutzplanke und beschädigte dort etliche Elemente der Schutzplanke. Durch den Aufprall bäumte sich das Fahrzeug auf und beschädigte sich hierbei die Ölwanne. Danach überschlug sich das Fahrzeug und kam auf der Fahrerseite im Grünstreifen und teilweise im Wildschutzzaun zum Liegen. Der 27 jährige Kieler wurde schwer verletzt ins UKSH Kiel gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Während der Unfallaufnahme musste die BAB 215 in Höhe der Unfallstelle in beide Richtung teilweise voll gesperrt werden, da Betriebsstoffe ausliefen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 20000 Euro.

