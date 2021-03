Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, Einbruch in Wahllokal, ohne Führerschein unterwegs

Aalen (ots)

Backnang: Ohne Führerschein unterwegs

Am Sonntagnachmittag gegen 17:45 Uhr wurde ein 31-jähriger Rollerfahrer einer Verkehrskontrolle im Fritz-Munz-Weg unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Mann mit abgelaufenen Versicherungskennzeichen unterwegs war. Zudem war der 31-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiter ergab sich während der Kontrolle der Verdacht, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln steht. Aus diesem Grund wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen den 31-jährigen Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Backnang: Einbruch in Wahllokal

Diebe drangen zwischen Freitagvormittag und Sonntagmorgen in ein Vereinsheim in der Eduard-Breuninger-Straße ein. Dieses wurde am vergangenen Wochenende als Wahllokal eingesetzt. Die Diebe beschädigten hierfür die Eingangstüre des Gebäudes und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Wahllokal entwendet.

Backnang: Auffahrunfall

Ein 62-jähriger VW-Fahrer war am Samstagmorgen gegen 07:30 Uhr auf der B14 in Richtung Stuttgart unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung zwischen der B14 und der Maubacher Straße erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 60-jähriger Ford-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Der 62-Jährige fuhr auf diesen hinten auf, wodurch ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 5500 Euro entstand.

Fellbach: Auf Fahrzeug aufgefahren

Etwa 8000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag gegen 09:30 Uhr auf der Gottlieb-Bayh-Straße. Ein 44-jähriger Suzuki-Fahrer erkannte zu spät, dass der vor ihm in Richtung Stuttgart fahrende 61-jährige VW-Fahrer verkehrsbedingt abbremste. Er konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zum Zusammenstoß kam.

Plüderhausen: 17.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 72 Jahre alter Autofahrer fuhr am Sonntagmorgen gegen 7:30 Uhr die Straße Wittumhof mit seinem Ford in Richtung Hauptstraße entlang, als er aufgrund von gesundheitlichen Problemen in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und dort mit einem geparkten Mercedes kollidierte. An den beiden Autos entstand hierbei Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro. Der Ford-Fahrer wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Schorndorf: Reifen beschädigt

Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmittag zerstach ein bisher unbekannter Täter beide linken Reifen eines in der Schulstraße geparkten Peugeot. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf-Weiler: Auto beschädigt

Im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr und Sonntag, 12 Uhr sprühten bisher unbekannte Täter Bauschaum in den Auspuff eines in der Lortzingstraße geparkten VW und ließen die Luft an allen vier Reifen ab. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040.

Welzheim: Gegen Straßenlaterne geprallt

Mit Alkohol, aber ohne Führerschein verursachte ein 19-Jähriger in der Nacht zum Montag in der Kurzen Straße einen Verkehrsunfall. Der Mann bog gegen 0:25 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit von der Bahnhofstraße nach rechts in die Kurze Straße ab, verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit einer Steinwand sowie einer Straßenlaterne. Die Laterne wurde aus der Verankerung gerissen und stark beschädigt, am Pkw entstand Totalschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Ein Alkoholtest beim 19-Jährigen ergab einen Wert von 0,5 Promille, zudem ergaben sich Hinweise darauf, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gestanden haben könnte. Er musste sich einer Blutprobe unterziehen, ihn erwartet ein Strafverfahren.

