Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Rems-Murr - Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Waiblingen: Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht!

Zwischen Freitagabend und Samstagmittag wurde in Waiblingen in der Stuttgarter Straße ein geparkter Mercedes im Bereich der Rücklichter sowie auf der linken PKW-Seite mit blauer Farbe besprüht. Da sich die Farbe bislang nicht entfernen ließ, wird von einem Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro ausgegangen. Personen welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten das Polizeirevier in Waiblingen unter Tel. 07151-950422 anzurufen.

Waiblingen: Unerlaubtes Entfernen von der Unfallstelle

Am Samstag in der Zeit zwischen 17:00 Uhr und 17:30 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Devizestraße in Waiblingen, einen dort ordnungsgemäß geparkten Audi. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Audi entstand Sachschaden in Höhe von ca. 750,- Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151-950422 entgegen.

Waiblingen: Landesstraße 1140 Zillhardtshof, Straßenverkehrsgefährdung beim Überholen - Zeugen gesucht!

Am Samstag gegen 13:30 Uhr überholte der Fahrer eines beige-metalic-farbenen VW-Bus, zwischen dem Bittenfelder Kreisel und dem Zillhardtshof, in gefährlicher Weise zwei vorausfahrende PKW. Zwei entgegenkommende PKW mußten deshalb stark abbremsen und ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Der VW-Bus überholte anschließend auch noch weitere Fahrzeuge trotz unübersichtlicher Straße und fuhr mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Winnenden weiter. Der Fahrer des VW-Bus konnte zwischenzeitlich ermittelt werden. Personen und Fahrzeuglenker welche durch den VW-Bus gefährdet wurden oder sachdienliche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten das Polizeirevier Winnenden unter 07195-6940 anzurufen.

Unterweissach: Verkehrsunfall beim Überholen - Zeugen gesucht!

Am Samstag gegen 09:30 Uhr überholte ein 65-jähriger Dacia-Fahrer zwischen Unterweissach und Unterbrüden einen in Richtung Unterbrüden fahrenden 40-jährigen PKW-Lenker. Als beide Fahrzeuge auf gleicher Höhe waren streiften sich diese. DEr Sachschaden beläuft sich auf ca. 6000 Euro. Zeugen werden gebeten das Polizeirevier in Backnang unter 07191-9090 anzurufen.

