POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall

Schwäbisch Hall - Steinbach

Ein 87-jähriger Toyota-Fahrer befuhr am Samstag kurz nach 12 Uhr die Alte Hessentaler Straße von Steinbach in Richtung Hessental. Kurz nach der Einmündung zum Dinkelweg streifte er auf gerader Strecke einen am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten VW Golf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt ca. 4000 Euro. Im Rahmen der Unfallaufnahme gab der 87-Jährige an, dass er sich den Unfallhergang nicht erklären könne. Möglicherweise hat er den Golf einfach übersehen, beim Vorbeifahren zu früh nach rechts gelenkt oder er hat aufgrund seines fortgeschrittenen Alters körperliche oder mentale Defizite. Über die Führerscheinstelle beim Landratsamt wird nun die Überprüfung der Fahrtauglichkeit des 87-Jährigen angeregt, zumal der Betroffene einen verunsicherten und benommenden Eindruck auf die aufnehmende Streife des Polizeireviers Schwäbisch Hall hinterlassen hat.

