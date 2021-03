Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Autotransporter kippt auf die Seite

Aalen (ots)

Crailsheim - Autotransporter kippt auf die Seite

Am Samstag gegen 06:30 Uhr befuhr ein 35-Jähriger die Landesstraße von Westgartshausen in Richtung Crailsheim mit einem Autotransporter. Der Sattelzug war mit sieben fabrikneuen PKW BMW beladen und kam in der Dr.-Bareilles-Straße aus unbekannter Ursache zu weit nach rechts. Im weichen Grünstreifen neben der Fahrbahn sanken die Räder soweit ein, dass der Sattelzug letztlich auf die Seite kippte und neben der Fahrbahn liegen blieb. Die Feuerwehr Crailsheim rückte mit vier Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften an die Unfallstelle aus, da aufgrund der Erstmeldung davon ausgegangen wurde, dass der Fahrzeugführer in dem Führerhaus eingeklemmt sei. Dies bestätigte sich jedoch nicht. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nur schwer beziffert werden, könnte sich, angesichts der sieben beschädigten Neufahrzeuge, auf bis zu 500.000 Euro belaufen.

