POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfälle

Gem. Neresheim - Motorradfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Am Freitag gegen 16:20 Uhr befuhr ein 16-Jähriger die Landesstraße von Neresheim in Richtung Iggenhausen mit seinem Motorrad. Kurz vor dem dortigen Steinbruch kam der 16-Jährige aus unbekannter Ursache in einer scharfen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Er erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Oberkochen - Durch tiefstehende Sonne geblendet

Am Freitag gegen 16:25 Uhr befuhr eine 89-Jährige die Aalener Straße in Richtung Ortsmitte mit ihrem PKW Ford. Als sie auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes nach links abbiegen wollte, übersah sie, wegen der tiefstehenden Sonne, einen entgegenkommenden 36-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision, bei der der 36-Jährige auf die Motorhaube und gegen die Windschutzscheibe des PKW Ford geschleudert wurde. Da der 36-Jährige einen Fahrradhelm trug, kam er mit leichten Verletzungen davon. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 2.700 Euro.

