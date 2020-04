Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand

Offenburg (ots)

Nach einer Personenkontrolle am Donnerstagnachmittag an einer Schule in der Vogesenstraße ermitteln die Beamten des Polizeireviers Offenburg neben dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Die Ermittler nahmen gegen 16.45 Uhr drei Männer genauer unter die Lupe, da diese die aktuellen Bestimmungen rund um das Corona-Virus offensichtlich nicht interessierten. Im Zuge der Überprüfung wurde ein 37-Jähriger zunehmend aggressiv und beleidigte die Beamten. Sein ungeniertes Verhalten gipfelte darin, dass er handgreiflich wurde. Er musste letztlich in Gewahrsam genommen werden.

