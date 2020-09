Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Vorfahrt missachtet

Ludwigsburg (ots)

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden von etwa 56.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Dienstag gegen 06:55 Uhr auf der Kreisstraße 1011 im Bereich Leonberg ereignete. Von der Wasserbachstraße wollte eine 85-jährige Mercedes-Lenkerin nach links auf die K 1011 in Richtung Leonberg einbiegen. Hierbei achtete sich mutmaßlich nicht auf eine von links herannahende, vorfahrtsberechtigte 21-jährige VW-Lenkerin und stieß mit ihr im Kreuzungsbereich zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der VW zunächst ins Schleudern. Anschließend kippte der Wagen kurzzeitig auf die Fahrerseite und kam dann auf der Kreisstraße in Richtung Leonberg auf den Rädern zum Stehen. Die 21-jährige Fahrerin erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste im weiteren Verlauf durch einen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren in der Folge nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten mussten Polizeibeamte den Verkehr im Bereich der Unfallstelle regeln. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es allerdings nicht. Gegen 08:40 Uhr war die Unfallaufnahme schlussendlich beendet.

