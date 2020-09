Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Lkw rollte Feuerbacher Straße entlang; Radfahrer übersehen - 7.000 Euro Sachschaden; Unfallflucht auf Parkplatz des Berufschulzentrum; Klimaschutzdarstellungen auf Boden gesprüht

Leonberg: Lkw rollt Feuerbacher Straße entlang

Ein Lkw machte sich am Montag gegen 21:35 Uhr in der Feuerbacher Straße in Leonberg selbstständig, nachdem der Fahrzeuglenker beim Abstellen offensichtlich den Renault nicht gesichert hatte. In der Folge rollte das Fahrzeug zunächst die Feuerbacher Straße rückwärts herunter und prallte gegen eine Straßenlaterne, die durch den Aufprall wiederrum mit einer Hausfassade und einem Hausdach kollidierte. Verletzt wurde niemand, allerdings entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 9.000 Euro. Da die Laterne am unteren Ende abgeknickt war und die Gefahr bestand, dass diese auf die Fahrbahn kippen könnte, mussten noch die Feuerwehr Leonberg, die Stadtwerke und eine Firma hinzugezogen werden, die die Laterne Stück für Stück absägten und bargen.

Leonberg-Eltingen: Radfahrer übersehen - 7.000 Euro Sachschaden

Nachdem ein 31-jähriger BMW-Lenker am Montag gegen 16.10 Uhr beim Abbiegen von der Brennerstraße in die Gebersheimer Straße in Leonberg-Eltingen einen 80-jährigen Radfahrer vermutlich übersehen hatte, kam es zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich. Der 80-Jährige überquerte gerade den Rad-Fußgängerüberweg bei "grün", als der 31-Jährige offensichtlich das gelbe Blinklicht missachtete und sein BMW in der Folge mit dem Senior auf seinem Fahrrad kollidierte. Der 80-Jährige verletzte sich dabei leicht. Die Sachschäden wurden auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Leonberg: Unfallflucht auf Parkplatz des Berufschulzentrum

Auf dem Parkplatz des Berufschulzentrum im Fockentalweg ereignete sich am Montag zwischen 7:30 Uhr und 12:50 Uhr eine Verkehrsunfallflucht. Vermutlich wurde der Schaden beim Ein- oder Ausparken verursacht. Ein dort abgestellter VW wurde in Höhe von etwa 1.200 Euro beschädigt. Zeugen können sich unter Tel. 07152 605 0 mit dem Polizeirevier Leonberg in Verbindung setzen.

Leonberg-Eltingen: Klimaschutzdarstellungen auf Boden gesprüht

Polizeibeamte trafen am Montag gegen 23:00 Uhr in der Römerstraße in Leonberg-Eltingen auf zwei junge Frauen im Alter von 22 und 19 Jahren, die mittels einer Schablone und Spraydosen mehrere Klimaschutzdarstellungen auf den Boden gesprüht hatten. Nach eigenen Angaben wollte man auf den Klimaschutz aufmerksam machen und hätte die Darstellungen an mehreren Stellen angebracht. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung durch Graffiti dauern an. Zeugen oder weitere Geschädigte können sich unter Tel. 07152 605 0 beim Polizeirevier Leonberg melden.

