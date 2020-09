Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz: Fahrgast ohne gültigen Fahrschein greift Polizeibeamte an

Ludwigsburg (ots)

Am Montag fuhr ein 21-jähriger Mann in der Regionalbahn vom Stuttgarter Hauptbahnhof in Richtung Pforzheim. Bei einer Fahrgastkontrolle wurde von der Kontrolleurin festgestellt, dass der 21-jährige Fahrgast kein gültiges Ticket vorweisen konnte. Daraufhin forderte die Kontrolleurin ihn auf, die Bahn am nächsten Bahnhof zu verlassen. Da er auch die Angabe seiner Personalien verweigerte, wurde die Polizei zur Feststellung seiner Identität hinzugezogen. Am Bahnhof in Vaihingen an der Enz erwarteten ihn deswegen bereits Beamte des Polizeireviers. Nach der Personalienfeststellung durch die Polizisten untersagte die Kontrolleurin dem 21-Jährigen die Weiterfahrt mit der Regionalbahn, da er nach wie vor kein gültiges Ticket hatte. Dies wollte der Mann nicht akzeptieren und versuchte mehrfach wieder in die Bahn einzusteigen, was von den Polizeibeamten zunächst unterbunden wurde. Als er einen Beamten mit Schlägen in Richtung Kopf und Oberkörper angriff, brachten die Polizisten ihn zu Boden und fesselten ihn mit Handschließen. Ein Polizist wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Der 21-Jährige muss nun mit einer Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollzugsbeamte und Körperverletzung rechnen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell