Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Böblingen (2)

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Unfallflucht - Verursacher geflüchtet

Vermutlich beim Rückwärtsfahren stieß ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Mercedes, der am Montag zwischen 16:00 Uhr und 16:40 Uhr in der Liesel-Bach-Straße in Böblingen am Fahrbahnrand stand. Durch die Kollision wurde die Frontstoßstange am geparkten Wagen in Höhe von rund 1.000 Euro beschädigt. Im Anschluss fuhr der Unbekannte davon und kümmerte sich nicht um den Unfall. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass die Beschädigung möglicherweise durch eine Anhängerkupplung oder einem ähnlichen Fahrzeugteil verursacht wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Tel. 07031 132500 beim Polizeirevier Böblingen.

Böblingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein noch unbekannter Fahrzeuglenker an einem Sattelzug, der in der Flugfeld-Allee in Böblingen auf einem Seitenstreifen abgestellt war. Der Unbekannte streifte den Sattelzug vermutlich beim Vorbeifahren und suchte anschließend das Weite. Die Unfallflucht ereignete sich zwischen vergangenen Freitag und gestrigen Montag. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031 132500, sucht nun nach Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

