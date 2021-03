Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Schorndorf: Vorrang missachtet

Eine 38-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am Freitag gegen 9 Uhr die Feuerseestraße und beabsichtigte nach links in die Aichenbachstraße einzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden Ford-Fahrers und stieß mit diesem zusammen. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde hierbei niemand.

Remshalden-Grunbach: Unfallflucht

Zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen streifte ein bisher unbekannter Autofahrer einen im Buchhaldenweg geparkten Dacia und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Zeugenhinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Fellbach: Unfall im Tunnel

Die Bundesstraße 14 musste am Freitagmorgen wegen eines Auffahrunfalls im Kappelbergtunnel kurzzeitig gesperrt werden. Eine 30-jährige Smart-Fahrerin war in Richtung Stuttgart unterwegs, als sie im Tunnel das Abbremsen des vorausfahrenden Verkehrs zu spät erkannte und auf einen Pkw BMW auffuhr. Die BMW-Fahrerin wurde beim Aufprall verletzt und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Ihr Auto wurde abgeschleppt. Der Sachschaden an den Unfallfahrzeugen beläuft sich auf ca. 6000 Euro.

