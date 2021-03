Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung

Aalen (ots)

Blaufelden: Unfallflucht

Zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Freitagvormittag 07 Uhr war ein Verkehrsteilnehmer auf der B290 von Blaufelden in Richtung Rot am See unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte eine Kurvenleittafel sowie zwei Leitpfosten. Anschließend entfernte sich der Verkehrsteilnehmer von der Unfallstelle ohne den Schaden in Höhe von etwa 300 Euro zu melden. Die entstandenen Schäden lassen darauf schließen, dass der Unfallverursacher mit einem LKW unterwegs war. Der Polizeiposten Blaufelden bittet unter der Telefonnummer 07953 925010 um Zeugenhinweise.

Bühlerzell: Sachbeschädigung an Pkw

Ein Vandale beschädigte zwischen Freitag dem 05.03.2021 18 Uhr und diesem Freitagvormittag 09 Uhr einen geparkten Pkw in der Wolfsgrabenstraße. Er verursachte einen Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro indem er die gesamte rechte Fahrzeugseite zerkratzte. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07973 5137 beim Polizeiposten Bühlertann zu melden.

Satteldorf: Person bei Unfall auf der Autobahn schwer verletzt

Ein 61-jähriger Peugeot-Fahrer war am Freitagmorgen gegen 08 Uhr auf der A6 in Richtung Mannheim unterwegs. Auf Höhe der Anschlussstelle Crailsheim wollte er einen Lkw überholen und wechselte deshalb auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er einen 21-jährigen Audi-Fahrer, welcher die linke Spur bereits mit höherer Geschwindigkeit befuhr. Der 21-Jährige fuhr auf den 61-Jährigen auf und verletzte sich dabei schwer. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.

