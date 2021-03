Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Unfall beim Fahrtstreifenwechsel

Ein 80-jähriger Renault-Fahrer war am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr auf der Johanniterstraße in Richtung Stuttgarter Straße unterwegs. Dabei wollte er vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln und stieß dabei mit einem 39-jährigen LKW-Fahrer zusammen, der bereits den rechten Fahrstreifen befuhr. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 3500 Euro.

Wolpertshausen: Durch Unfall verletzt

Am Donnerstagnachmittag gegen 16:45 Uhr kam es auf der L1042 zwischen Ilshofen und Hörlebach zu einem Verkehrsunfall. Eine 21-jährige Fiat-Fahrerin wollte von der L1037 von Wolpertshausen kommend in die K2543 einfahren. Dabei übersah sie eine 21-jährige Renault-Fahrerin, die auf der L1042 von Ilshofen in Richtung Hörlebach unterwegs war. Es kam zum Crash zwischen beiden Fahrzeugen, wodurch die beiden 21-jährigen Fahrerinnen leicht verletzt wurden. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 9000 Euro

Fichtenau: Unfallflucht

Kurz vor 15:00 Uhr am Donnerstag beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen in der Kettenbacher Straße geparkten Mercedes Sprinter. An dem Sprinter entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizei Fichtenau bittet Zeugen sich unter Telefon 07962 379 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell