POL-OG: Gaggenau - Diebstahl aus Automaten

Gaggenau (ots)

Ein unbekannter Dieb machte sich am Dienstag gegen 3.50 Uhr in einer Abstellhalle am Bahnhof in Forbach an Fahrkartenautomaten der Stadtbahnen zu schaffen. Nach ersten Erkenntnissen hebelte der Täter mit brachialer Gewalt die Automaten in insgesamt fünf Stadtbahnen auf. Der Diebstahlschaden sowie der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

