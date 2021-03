Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Fellbach: Sechs Autos beschädigt

Ein 75-jähriger Opel-Fahrer befuhr am Donnerstag gegen 9 Uhr die Vordere Straße. Infolge eines Schwächeanfalls verlor der Autofahrer die Kontrolle und kam nach links ab. Dort prallte er nacheinander gegen parkende Autos und beschädigte fünf Fahrzeuge. Der Autofahrer wurde nach dem Unfall umgehend notärztlich versorgt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Schäden an den Autos belaufen sich auf ca. 16000 Euro. Zwei Autos wurden abgeschleppt.

Winnenden: Betrunkene Frau verursachte Unfall und flüchtete

Eine 64 Jahre alte Frau befuhr am Donnerstagmorgen mit ihrem VW gegen 8:30 Uhr die Leutenbacher Straße in Richtung Bahnhofstraße und kam hierbei in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte sie mit einer Ampel und fuhr anschließend weiter bis zum Bahnhof, wo die Fahrt aufgrund der starken Beschädigungen am Pkw letztlich endete. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten schnell fest, warum es zum Unfall kam - die Frau war mit rund 2,8 Promille erheblich alkoholisiert. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein der Frau wurde einbehalten. Sie muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

