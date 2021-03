Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Technischer Defekt an Anhänger führte zu Brand - Ladendieb auf Autobahn festgenommen - Unfallfluchten - Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd/Feuchtwangen: Ladendieb auf Autobahn festgenommen

Am Mittwochvormittag gegen 09:15 Uhr entwendete ein Ladendieb mehrere Artikel aus einem Drogeriemarkt in der Straße Osteren. Anschließend stieg er in einen schwarzen Ford und fuhr davon. Sofort wurde eine Fahndung eingeleitet, in deren Folge der schwarze Ford auf der A7, auf Höhe der Anschlussstelle Feuchtwangen, gestoppt und kontrolliert werden konnte. Im Fahrzeug wurde der 34-jährige Ladendieb, sowie eine 42-jährige Frau festgestellt. Außerdem konnte das Diebesgut im Wert von mehreren hundert Euro im Fahrzeug aufgefunden werden. Gegen die beiden Fahrzeuginsassen wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Aalen: Unfall beim Einparken

Auf dem Kundenparkplatz Westside in der Daimlerstraße streifte der 64-jährige Lenker eines SSANGYONG am Mittwoch gegen 15 Uhr beim Einparken einen stehenden Pkw Skoda, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 3000 Euro standen ist.

Zwei Auffahrunfälle:

Aalen:

Einen Auffahrunfall verursachte ein 62-jähriger VW-Lenker, als er am Mittwoch gegen 13.30 Uhr auf der Friedhofstraße auf den verkehrsbedingt abbremsenden Pkw eines 35-jährigen Toyota-Lenkers auffuhr. 1000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen-Wasseralfingen:

Beim Befahren der Bodenbachstraße in Richtung Fachsenfeld musste ein Pkw-Lenker am Mittwoch gegen 13.20 Uhr verkehrsbedingt anhalten. Der nachfolgende Pkw-Lenker bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Dadurch entstand Sachschaden.

Aalen: Unfall beim Abbiegen

Beim links Abbiegen von der Richard-Wagner-Straße in die Mozartstraße kollidierte eine 60-jährige BMW-Lenkerin am Mittwoch gegen 16.35 Uhr mit dem Pkw eines entgegenkommenden 52-jährigen Opel-Lenkers. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 12.000 Euro.

Ellwangen: Technischer Defekt an Anhänger führte zu Brand

Auf der B 290 von Ellwangen in Richtung Aalen fahrend stellte ein 51-jähriger Pkw-Lenker am Dienstag gegen 17.10 Uhr starke Rauchentwicklung an seinem Anhänger fest. Als er in eine Bushaltestelle auf Höhe Saverwang eingefahren war bemerkte er, dass beide linke Reifen der Tandemachse des Anhängers in Brand geraten waren. Mit seinem Handfeuerlöscher konnte er den Brand eindämmen und ein Ausbreiten des Feuers auf die Ladefläche des Hängers verhindern. Die Freiwillige Feuerwehr war mit 6 Mann und zwei Fahrzeugen zur Brandbekämpfung im Einsatz. Der Brand wurde durch einen technischen Defekt an der Bremsanlage des Hängers ausgelöst.

Bopfingen: Pkw-Lenker beschädigt Eingangssteintreppe und flüchtet

Zwischen Dienstagmittag 12 Uhr und Mittwoch 18.20 Uhr fuhr, ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker auf dem Kirchplatz gegen die Eingangssteintreppe der evangelischen Kirche, an der dadurch die Platten verschoben und beschädigt wurden. Der Sachschaden wird auf ca. 300 Euro beziffert. Der Polizeiposten Bopfingen bittet um Zeugenhinweise unter Tel. 07362/96020.

Jagstzell: Unfallflucht auf Autobahn

Auf der BAB 7 wurde am Mittwoch zwischen dem Virngrundtunnel und der Anschlussstelle Dinkelsbühl/Fichtenau, in Fahrtrichtung Würzburg, vor Beginn einer Baustelle, ein Anhänger mit einer Absperrtafel auf dem linken Fahrstreifen abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr gegen die Absperrtafel und beschädigte diese. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Er hinterließ einen Schaden von ca. 1500 Euro. Die Beschädigung der Absperrtafel wurde beim Abbau um 14.15 Uhr festgestellt.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Auf dem Kundenparkplatz eines Gartencenters in der Straße Krähe wurde am Montag zwischen 9 Uhr und 10 Uhr ein geparkter Pkw Daimler-Benz von einem unbekannten Fahrzeuglenker vermutlich beim Ein-/Ausparken beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 2000 Euro. Hinweise hierzu bitte an die Polizei Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171/3580.

Heubach: Auffahrunfall

Am Mittwoch wollte ein 42-jähriger Pkw-Lenker gegen 17 Uhr von der Rosensteinstraße nach rechts in die Mögglinger Straße einfahren. Dabei fuhr er auf den PKW eines 40-Jährigen auf, welcher verkehrsbedingt an der Kreuzung anhalten musste. 3000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Lorch: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der K 3313 kam am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr eine 31-jährige Citroen-Lenkerin aus Unachtsamkeit alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, fuhr eine Böschung hinunter und beschädigte die Umzäunung eines Rückhaltebeckens sowie ein Zauntor, bevor ihr Fahrzeug nach ca. 40 Metern zum Stehen kam. Die Unfallverursacherin wurde dabei leicht verletzt und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3000 Euro.

