Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 25.07.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Zwei Aufsitzmäher gestohlen - Obertshausen

Zwei Aufsitzmäher der Marke John Deere, Modell 350R, wurden am frühen Freitagmorgen (24.7.) zwischen 02.16 Uhr und 02.25 Uhr vom Ausstellungsgelände einer Firma in den Samerwiesen gestohlen. Über Videoaufzeichnungen konnte festgestellt werden, dass zwei bislang unbekannte Täter die beiden Rasenmäher etwa 500 Meter vom Tatort entfernt in einen flachen Anhänger luden. Das Zugfahrzeug war ein dunkler SUV. Die Schadensumme des Diebstahls beträgt etwa 10.000 Euro. Zeugen, die Angaben zu dem Anhänger und Zugfahrzeug, sowie verdächtigen Personen oder den Verbleib der beiden Aufsitzmäher machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-1234 in Verbindung zu setzen.

Bereich Main-Kinzig und Autobahnpolizei:

Offenbach am Main, 25.07.2020, Michael Schöfer, Polizeiführer vom Dienst

