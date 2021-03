Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle, versuchter Einbruch & Vandalismus

Aalen (ots)

Schorndorf: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen 5:30 Uhr und 13 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch einen in der Schillerstraße geparkten Mercedes und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am geparkten Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Schorndorf: Auto überschlägt sich

Glück im Unglück hatte ein Mazda-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen gegen 7 Uhr auf der L 1225 auf Höhe Unterberken. Der 23-Jährige fuhr die Landesstraße aus Wangen kommend in Richtung Oberberken entlang und kam nach einem Überholmanöver zunächst zu weit nach rechts. Beim anschließenden Gegenlenken kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinunter, wo sich das Auto überschlug und letztlich wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Der Mazda-Fahrer zog sich hierbei lediglich leichte Verletzungen zu, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Pkw entstand Totalschaden, der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

Backnang: Versuchter Einbruch

Ein Einbrecher versuchte am Mittwochabend gegen 20.30 Uhr in die Deponie Steinbach einzubrechen. Nach einer Alarmauslösung flüchte der Täter unerkannt. Die Polizei fahndete anschließend, konnte aber die Person nicht mehr antreffen. Wer nähere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, sollte sich mit der Polizei Backnang in Verbindung setzen.

Fellbach: Vandalismus

Auf dem Schulgelände der Albert-Schweitzer-Schule in der Talstraße wurde am Dienstagabend eine Straßenlaterne mutwillig zerstört. Unbekannte traten gegen die Beleuchtung, sodass der Glaskörper zu Boden fiel und zerbrach. Auf dem Gelände wurden am Dienstagabend mehrere Jugendliche wahrgenommen, deren Identitäten noch ungeklärt sind und möglicherweise die Tat verübten. Hinweise dazu nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Über 5000 Euro Sachschaden verursachte ein Autofahrer am Mittwoch in der Blumenstraße. Er fuhr in der Zeit zwischen 9.15 Uhr und 12.15 Uhr gegen einen dort geparkten Pkw Ford und beschädigte dabei die linke Fahrzeugseite. Danach entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise auf den Unfallflüchtigen erbittet nun die Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell