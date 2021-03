Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Farbschmierereien & Unfälle

Aalen (ots)

Weinstadt-Endersbach: Farbschmierereien

Zwischen Freitagabend und Dienstagnachmittag beschmierten bisher unbekannte Täter eine Mauer auf einem Firmengelände in der Mercedesstraße mit schwarzer Farbe. Der hierdurch entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden vom Polizeiposten Weinstadt unter der Telefonnummer 07151 65061 entgegengenommen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer beschädigte zwischen Dienstagabend und Mittwochvormittag einen in der Palmerstraße geparkten VW und fuhr anschließend weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Plüderhausen: Kind beschädigt Auto

Ein ca. 7-jähriger Junge war am Montag gegen 16.30 Uhr im Achalmweg mit seinem Rad unterwegs. Dort fuhr er wiederholt gegen die Fahrertür eines dort stehenden Autos. An dem Mercedes entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Hinweise auf den Jungen, der eine blaue Jacke und einen blauen Helm getragen haben soll, nimmt die Polizei in Schorndorf unter Tel. 07181/2040 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell