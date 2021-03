Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Pkw zerkratzt - Wahlplakate angezündet - Diebstahl von Versicherungskennzeichen - Unfälle

Aalen (ots)

Aalen: Unfall beim Ausparken

In einem Parkhaus in der Bahnhofstraße beschädigte eine 43-jährige Skoda-Lenkerin am Dienstag gegen 18.30 Uhr beim Ausparken einen geparkten Pkw Hyundai, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro entstanden ist.

Essingen: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit verursachte eine 43-jährige Skoda-Lenkerin am Dienstag gegen 16.40 Uhr einen Auffahrunfall, als sie auf der L 1165 in Fahrtrichtung Lauterburg auf den Pkw einer 21-jährigen VW-Lenkerin auffuhr, die abgebremst hatte, um nach links abzubiegen. 4500 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Aalen: Unfall beim Rangieren

Beim Rangieren seines Fahrzeuges beschädigte ein 49-jähriger Lkw-Lenker am Dienstag gegen 15 Uhr auf der Straße Im Hasennest eine Laterne. Der Gesamtschaden wird auf ca. 6000 Euro beziffert.

Zwei Unfälle beim Fahrspurwechsel

Aalen:

Auf der Burgstallstraße zwischen Kreisverkehr und Julius-Bausch-Straße wechselte ein 57-jähriger VW-Lenker am Dienstag gegen 17 Uhr von der linken auf die rechte Fahrspur. Dabei kollidierte er mit dem dort fahrenden Pkw eines 30-jährigen BMW-Lenkers, dessen Fahrzeug sich durch den Aufprall drehte und einen weiteren, auf der linken Fahrspur stehenden, Pkw DACIA beschädigte. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von ca. 9000 Euro.

Aalen-Wasseralfingen:

Am Dienstagnachmittag übersah eine 19-jährige Pkw-Lenkerin gegen 14.50 Uhr auf der Stiewingstraße beim Fahrspurwechsel, einen auf dem rechten Fahrstreifen fahrenden 19-jährigen Opel-Lenker. Durch die Kollision entstand ein Gesamtschaden von ca. 8000 Euro.

Aalen-Unterkochen: Diebstahl von Versicherungskennzeichen

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde von einem Roller das blaue Versicherungskennzeichen GTI 254 entwendet. Der Roller war zu diesem Zeitpunkt in einer Einfahrt in der Breslauer Straße abgestellt.

Aalen: Pkw zerkratzt

Im Bertha-von-Suttner-Weg wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag an einem geparkten Pkw die Motorhaube zerkratzt und dadurch erheblicher Sachschaden verursacht. Hinweise hierzu bitte an das Polizeirevier Aalen, Tel. 07361/5240. Spraitbach: Wegen Sekundenschlaf von Fahrbahn abgekommen Auf der B 298 kam am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr ein 21-jähriger VW-Lenker zwischen Mutlangen und Schwäbisch Gmünd aufgrund eines Sekundenschlafs von der Fahrbahn ab und beschädigte dabei die vordere Stoßstange seines Fahrzeuges sowie den vorderen rechten Reifen. Er stellte anschließend sein Fahrzeug auf Höhe einer Tankstelle am rechten Fahrbahnrand ab und entfernte sich. Er konnte aufgrund eines Zeugenhinweises ermittelt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel auf der B 29 kollidierte am Dienstag eine 22-jährige Opel-Lenkerin gegen 15.15 Uhr, kurz vor der Ausfahrt Lorch, mit dem Pkw eines dort fahrenden Citroen-Lenkers. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Die linke Spur der B 29 musste zur Unfallaufnahme zwischen 15.22 Uhr und 16.46 Uhr gesperrt werden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Anfahren

Beim Anfahren vom linken Fahrbahnrand der Hintere Schmiedgasse streifte ein 26-jähriger Lkw-Lenker am Dienstag gegen 15.20 Uhr die komplette linke Seite eines rechts neben ihm stehenden 47-jährigen Seat-Lenkers. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 9000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall am Kreisverkehr

Beim Einfahren in den Kreisverkehr der Gutenbergstraße missachtete eine 22-jährige Toyota-Lenker am Dienstag gegen 7.20 Uhr die Vorfahrt einer darin fahrenden 30-jährigen Audi-Lenkerin. Durch die Kollision entstand dabei ein Gesamtschaden von ca. 6000 Euro.

Ellwangen: Wahlplakate angezündet

Am Dienstag wurden zwischen 20:50 Uhr und 22:20 Uhr im Bereich der Dalkinger Straße insgesamt 15 Wahlplakate der AfD heruntergerissen und anschließend angezündet. Durch die eintreffende Polizeistreife konnten fünf Männer erkannt werden, die bei Erkennen der Polizei die Flucht ergriffen. Zwei Personenkonnten durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Die beiden Männer, im Alter von 18 Jahren und 19 Jahren, werden nun wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung zur Anzeige gebracht. Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Aalen kam es in den vergangenen Wochen zu diversen Sachbeschädigungen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Landtagswahl 2021. Bislang bewegen sich die Fälle im hohen zweistelligen Bereich. Anzumerken wäre an dieser Stelle, dass die Täter nicht in allen Fällen politisch motiviert handeln, sondern es sich oftmals auch um reinen Vandalismus handelt. Betroffen hiervon sind durchweg alle Parteien, wobei insbesondere bei Werbematerial der AfD eine Häufung festzustellen ist.

