POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Tunnelsperrungen - Unfälle

Backnang: Auffahrunfall

Am Mittwochmorgen gegen 6 Uhr eignete sich auf der B 14 ein Auffahrunfall. Ein 27-jähriger Polo-Fahrer erkannte vor der Krähenbachkreuzung zu spät, wie der Verkehr vor der Ampel stoppte. Er versuchte noch abzubremsen und auszuweichen, konnte aber das Auffahren auf einen Mercedes nicht mehr vermeiden. Es entstand hierbei Sachschaden in Höhe von ca. 8500 Euro.

Großerlach: Motorradfahrer leicht verletzt

Eine 51-jährige Fahrerin eines Transporters bog am Dienstag gegen 14 Uhr in der Großerlacher Straße in Neufürstenhütte in ein Grundstück ein und musste hierbei nochmals zum Rangieren auf die Fahrbahn zurückstoßen. Hierbei übersah sie einen 49-jährigen Fahrer eines Motorrollers, der zwischenzeitlich dort angehalten hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Biker leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Schorndorf: Rettungseinsatz - Tunnel gesperrt

Die örtliche Feuerwehr war am Mittwochmorgen zur Rettung eines verletzten Mannes im Einsatz. Dieser war in der Nacht zum Mittwoch in eine hilflose Lage geraten, nachdem er bei einem Spaziergang stürzte. Der 57-jährige Mann war gegen Mitternacht im Grafenberg unterwegs, als er dort von einem Fußweg abkam, hierbei einen Abhang hinunterstürzte und letztlich auf einem Podest über dem Tunnelportal landete. Bei dem Sturz verletzte sich der Mann am Arm und konnte deshalb den Weg nicht mehr zurück, auf dem er eine Mauer hätte überwinden müssen. Erst am Morgen gegen 6 Uhr wurde eine Passantin auf den Verletzten aufmerksam, die die Rettungsdienste alarmiert. Zur Bergung wurde die Bundesstraße 29 kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Der Mann befindet sich nun in einer Klinik.

Leutenbach: Tunnel für gut zwei Stunden gesperrt

Aufgrund eines technischen Defektes kam es am Dienstagnachmittag gegen 15:45 Uhr im Kontrollhaus des Leutenbacher Tunnels zu einer Rauchentwicklung. Die Freiwillige Feuerwehr Leutenbach kam mit sechs Fahrzeugen und 29 Einsatzkräften vor Ort und hatte die Lage schnell unter Kontrolle. Der Tunnel musste für ca. zwei Stunden in beide Richtungen gesperrt werden.

Winnenden: 7000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein 53 Jahre alter Citroen-Fahrer wollte seinen Pkw am Dienstag kurz vor 18 Uhr in der Robert-Boehringer-Straße einparken. Hierbei touchierte er einen geparkten Skoda Octavia. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro.

