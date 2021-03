Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Farbschmierereien - Sachbeschädigung - Unfallzeuge gesucht - Unfälle

Aalen (ots)

Bopfingen: Vorfahrt missachtet

Am Dienstag um 13:20 Uhr wollte ein 30-jähriger Lenker eines LKW von der Straße Gewerbehof die B29 queren. Hierbei missachtete er einen PKW Kia einer 36-Jährigen, welcher auf der B29 von Bopfingen in Richtung Trochtelfingen fuhr. Beim Zusammenstoß wurde die beiden Fahrzeug-Lenker leicht verletzt. Sie wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 14.000 Euro.

Bopfingen: LKW-Tank aufgerissen

Am Dienstag um 8 Uhr wollte ein 78-Jähriger mit einem LKW-Kipper die schmale, ansteigende Haydnstraße zu einer dortigen Baustelle befahren. Hierbei streifte der Fahrer mit seinem LKW an einer Mauer entlang, wodurch der Tank des LKW aufgerissen wurde und etwa 20 Liter Dieselkraftstoff ausliefen. Durch die Feuerwehr Bopfingen konnte der austretende Dieselkraftstoff gebunden werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Ellwangen: Farbschmierereien

Auf einem Parkplatz am Kreisberufsschulzentrum in der Berliner Straße, wurde ein dort abgestellter Anhänger zwischen Montagabend, 19 Uhr und Dienstagmorgen, 6 Uhr, mit Farbe besprüht. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise in dieser Sache erbittet das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 / 9300

Mutlangen: Farbschmierereien

Die Hauswand des Freizeitbades Mutlantis in der Feldstraße, am Fußweg zur dortigen Realschule, wurde in den letzten Tagen mit blauer, roter und schwarzer Farbe beschmiert. Am Gebäude entstand dadurch ein Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Hinweise erbittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 / 3580.

Schwäbisch Gmünd: Unfallzeuge gesucht

Am Montag um 10:15 Uhr kam es in der Hauptstraße in Hussenhofen, auf dem Parkplatz eines Supermarktes zu einem Unfall, dessen Hergang nicht eindeutig geklärt ist. Der Unfall wurde von einem bislang unbekannten Mann beobachtet, welcher sich den Unfallbeteiligten als Zeuge zur Verfügung stellte. Jedoch wurden von diesem Zeugen keine Personalien notiert. Der Polizeiposten Heubach bittet nun diesen Mann sich unter der Rufnummer 07173 / 8776 zu melden.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Abbiegen

Am Dienstag um kurz vor 07:30 Uhr befuhr ein 36-jähriger Lenker eines PKW Seat die Landstraße von Straßdorf in Richtung Rechberg und wollte nach links in einen Feldweg abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommende Pkw Hyundai einer 55-Jährigen. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3000 EUR.

Oberkochen: Sachbeschädigung

Zwischen dem 01.03. und dem 09.03.21 wurden auf dem Dach des Ernst-Abbe-Gymnasiums zwei Abluftrohre beschädigt. Das Dach wurde hierzu vermutlich über die Feuertreppe betreten. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Oberkochen unter der Rufnummer 07364 / 955990 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell