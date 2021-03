Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis:

Aalen (ots)

Neresheim: Unfall beim Einparken

Auf der Kösinger Straße fahrend wollte ein 29-jähriger VW-Lenker am Montag gegen 17.40 Uhr in eine Parklücke einparken. Als er hierzu zurücksetzte, übersah er einen dahinterstehenden 16-Jährigen mit einem KTM-Motorrad. Dieser erkannte die Situation und stieg von seinem Moped ab. Die KTM wurde von dem VW angefahren und fiel um. Im weiteren Verlauf kam das Moped unter der PKW zum Liegen. An den beiden Fahrzeugen entstand dabei ein Schaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

Lauchheim: Unfall beim Ausparken

Am Montagmittag beschädigte eine 50-jährige VW-Lenkerin gegen 12.15 Uhr beim Ausparken im Mittelhofer Weg einen dahinter geparkten Lkw. Dadurch entstand an ihrem Fahrzeug ein Schaden von ca. 3000 Euro.

Bopfingen: Griff zur Wasserflasche mit Folgen

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Aalen fuhr ein 54-jähriger Lkw-Lenker am Montag gegen 13.40 Uhr, beim Griff nach seiner Wasserflasche, über eine mit Steinen versehene Verkehrsinsel. Dadurch wurde der Kühler des Lkw durch herumfliegende Steine beschädigt und ein Schaden von ca. 2000 Euro verursacht.

Schwäbisch Gmünd: Pkw zerkratzt

Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag wurde von einem Unbekannten ein geparkter Pkw VW zerkratzt, der in der Ledergasse abgestellt war. Der angerichtete Sachschaden wird auf ca. 500 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Wildunfall

Auf der L 1159 von Rechberg in Richtung Straßdorf fahrend erfasste am Dienstagmorgen ein VW-Lenker gegen 0.45 Uhr ein die Fahrbahn querendes Reh, das dabei getötet wurde. An dem Pkw entstand Sachschaden von ca. 3000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Unfall aus Unachtsamkeit

Einen Schaden von ca. 7000 Euro verursachte eine Pkw-Lenkerin, als sie am Montag gegen 13.20 Uhr auf der Weißensteiner Straße unterwegs war und kurz vor einer Tankstelle nach rechts auf einen Parkplatz einbiegen wollte. Dabei touchierte sie einen ordnungsgemäß geparkten Pkw.

Schwäbisch Gmünd: Pkw kontra Pkw

Beim Befahren der Untere Zeiselbergstraße/Einmündung Königsturmstraße wendete am Montag ein 65-jähriger Opel-Lenker gegen 12.30 Uhr, als er bemerkte, dass er seinen Anhänger verloren hatte. Dabei kollidierte er beim rangieren mit dem Pkw eines 45-jährigen Alfa-Romeo-Lenkers, wodurch ein Gesamtschaden von ca. 4000 Euro entstanden ist.

Lorch: Von Fahrbahn abgekommen

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart kam eine 58-jährige Opel-Lenkerin am Montag gegen 8.45 Uhr kurz vor Beginn des Verzögerungsstreifens an der Anschlussstelle Lorch-Ost, nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte dabei die Leitplanke sowie drei dort aufgestellte Pylonen sowie eine Warnbake. Der Gesamtschaden wird auf ca. 2700 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Lkw streift Pkw

Beim Vorbeifahren streifte ein Lkw-Lenker am Montag gegen 9.40 Uhr auf der Güglingstraße mit seinem Anhänger einen ordnungsgemäß geparkten Pkw und verursachte dadurch einen Gesamtschaden von ca. 2200 Euro.

Leinzell: Beim Vorbeifahren gestreift

Aufgrund der tiefstehenden Sonne sowie aus Unachtsamkeit streifte am Montagmorgen gegen 7.20 Uhr ein 18-jähriger VW-Lenker auf der Mulfinger Straße beim Vorbeifahren, einen am rechten Fahrbahnrand geparkten VW. 5000 Euro sind hier die Schadensbilanz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell