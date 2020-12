Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Linkenheim-Hochstetten - Brand eines Einfamilienhauses aus unklarer Ursache

Linkenheim-HochstettenLinkenheim-Hochstetten (ots)

Am Sonntagmorgen gg. 10:50 Uhr kam es zu eimem Brand in einem Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Linkenheim-Hochstetten. Aus bislang ungeklärten Umständen geriet ein Zimmer im Obergeschoss des Anwesens in Brand. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich lediglich eine Person im Anwesen auf. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand zeitnah löschen und dadurch die Ausbreitung des Brandes auf weitere Zimmer verhindern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 50.000 Euro. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Alexander Harsch

Führungs- und Lagezentrum

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe

E-Mail: Alexander.Harsch@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell