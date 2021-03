Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Rettungseinsatz, Einbruch & Auseinandersetzung am Bahnhof Plüderhausen

Weinstadt-Beutelsbach: Rettungseinsatz nach Sturz von Spielgerät

Gegen 16:30 Uhr am Sonntag war ein neunjähriger Junge auf einem Spielplatz im Bürgerpark an der Stuttgarter Straße und wollte das gute Wetter nutzen. Der Junge spielte auch auf einem Klettergerüst, von dem er letztlich abstürzte. Zur ärztlichen Versorgung des Jungen war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Der Junge wurde bei dem Sturz glücklicherweise nur leicht verletzt.

Winnenden-Schelmenholz: Einbruch

Bisher unbekannte Täter brachen zwischen Donnerstagnachmittag und Montagvormittag in ein Gebäude in der Straße Schiefersee ein und entwendeten aus einer ehemaligen Wohnung, die derzeit als Büroraum genutzt wird, ein Laptop. Weiterhin wurden die Räumlichkeiten durchsucht und teilweise verwüstet. Das restliche Gebäude steht derzeit leer und soll in Kürze abgerissen werden. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

Plüderhausen: Auseinandersetzung am Bahnhof - Zeugen gesucht

Am Samstagabend gegen 18:40 Uhr kam es im Bereich des Bahnhofs zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen bzw. jungen Erwachsenen. Bereits vor dem Eintreffen der hinzugerufenen Polizei flüchteten die Personen in verschiedene Richtungen. Bei der eingeleiteten Fahndung konnten letztlich zwei Jugendliche festgestellt werden, die angaben, aus einer Gruppe von acht bis zwölf Personen heraus geschlagen worden zu sein. Der Polizeiposten Plüderhausen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07181 81344 zu melden.

