Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Täter erbeuteten Elektrogeräte

Karlsruhe-Durlach (ots)

Mutmaßlich mehrere Täter brachen zwischen Montag, 18:30 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, in der Gärtnerstraße in Karlsruhe-Durlach in eine Kraftfahrzeug-Werkstatt ein.

Auf noch unklare Art und Weise gelangten die Einbrecher auf das umzäunte Areal und drangen gewaltsam in die Firmenräume ein. Es kamen diverse Elektrogeräte, Laptops, Werkzeuge und Poliermaschinen abhanden. Der Diebstahlsschaden beträgt mehrere Tausend Euro, kann aber derzeit noch nicht genau beziffert werden. Der Einbruchsschaden beträgt etwa 300 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-Durlach unter Telefon 0721/49070.

Matthias Göhrig, Pressestelle

