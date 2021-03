Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Kind schwer verletzt/ In ein Krankenhaus kam eine Achtjährige nach einem Unfall am Donnerstag in Otterswang.

Ulm (ots)

Gegen 12.15 Uhr war eine 26-Jährige in der Hopferbacher Straße unterwegs. Dass hinter einem wartenden Bus ein Kind die Fahrbahn überqueren wollte, muss die Frau nicht gesehen haben. Ihr Pkw prallte gegen das Kind. Die Achtjährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte das Mädchen in eine Klinik. An dem Skoda entstand kein Sachschaden.

