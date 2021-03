Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (ES) Kirchheim - Unfall fordert Verletzte

Mehrere Fahrzeuge stießen am Donnerstag bei Kirchheim zusammen.

Ulm (ots)

Gegen 14.15 Uhr fuhr ein Sattelzug auf der mittleren Spur der A8 in Richtung Stuttgart. Bei der Anschlussstelle Kirchheim/Teck Ost überholte ihn ein VW auf der linken Spur. Hinter dem Golf war ein Mercedes unterwegs. Dessen 31-jähriger Fahrer musste bremsen. Dabei schleuderte das Fahrzeug und prallte gegen den VW. Die Pkw schleuderten gegen die Mittelleitplanke und anschließend gegen den Sattelzug. Die Lenkerin des VW trug bei dem Unfall schwere Verletzungen davon. Ein Rettungshubschrauber brachte die 20-Jährige in eine Klinik. Eine Insassin im Golf trug leichte Verletzungen davon. Krankenwägen brachten die 40-Jährige und den schwer verletzten Mercedesfahrer in Kliniken. Die Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Abschlepper barg en sie Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 30.000 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Reinigung der Fahrbahn war die A8 in Richtung Stuttgart gesperrt.

++++++++++++++++

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell