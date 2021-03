Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Mann in psychischem Ausnahmezustand widersetzt sich Polizisten, Hausmeister mit Eisenstange angegriffen, Auto mutwillig beschädigt & Verkehrsunfälle

Waiblingen: Mann in psychischem Ausnahmezustand widersetzt sich Polizisten

Ein Anwohner der Bahnhofstraße bedrohte am Montagnachmittag zunächst seinen Vermieter und andere Hausmitbewohner, weshalb die Polizei hinzugerufen wurde. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass sich der Mann offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet, weshalb er in eine Spezialklinik verbracht werden sollte. Da sich der 37-Jährige dagegen heftig wehrte, wurden ihm letztlich Handschließen angelegt. Anschließend wurde der Mann in die Klinik gebracht. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Waiblingen: Hausmeister mit Eisenstange angegriffen

Zum Glück nur leicht verletzt wurde ein 58 Jahre alter Mann bei einer körperlichen Auseinandersetzung am Montag gegen 12:50 Uhr in der Asylbewerberunterkunft in der Straße Am Kätzenbach. Zwischen dem 58-jährigen Hausmeister des Gebäudes und einem 22-jährigen Anwohner kam es aufgrund von Nichtigkeiten zunächst zum verbalen Streit. Der 22-Jährige nahm sich im Verlauf des Streits eine Fahrradsattelstange und schlug mit dieser mehrfach auf seinen Kontrahenten ein. Zudem schlug der Täter mit der Eisenstange die Heckscheibe am Pkw des Geschädigten ein. Der 22-Jährige muss nun mit mehreren Strafverfahren rechnen.

Waiblingen: Auto mutwillig beschädigt - Zeugen gesucht

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen wurde durch einen bisher unbekannten Täter ein in der Ludwigsburger Straße geparkter Mercedes ringsherum verkratzt. Der hierbei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Backnang: Fahrradunfall

Ein 15-jähriger Mountainbike-Fahrer befuhr am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr den Fahrradweg in der Straße Murrwiesen. Bei der dortigen Brücke kam ihm eine Fahrradfahrerin entgegen. Vermutlich haben sich die beiden Radfahrer an der Engstelle gestreift, woraufhin der 15-Jährige stürzte. Die entgegengekommene Fahrradfahrerin fuhr weiter, ohne sich um den verletzten Jungen zu kümmern. Hinweise zum Unfallgeschehen und auf die unfallbeteiligte Radfahrerin, die in Richtung Steinbach gefahren ist, nimmt die Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein 91-jähriger Citroen-Fahrer parkte am Montag gegen 12 Uhr für wenige Minuten seinen Pkw in der Bahnhofstraße. Als er wieder zurückgekommen war, war sein Auto im Frontbereich beschädigt. Vermutlich beim Ausparken stieß ein unbekannter Autofahrerfahrer gegen den Peugeot und flüchtete anschließend. Er hinterließ Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

