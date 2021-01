Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Nachtrag zur Meldung: Lkw-Fahrer auf Autobahn schwer verletzt, vom 11.01.2021

Landkreis Verden (ots)

Nachtrag zur Meldung: Lkw-Fahrer auf Autobahn schwer verletzt, vom 11.01.2021 Kirchlinteln. Entgegen der ersten Meldung lief nach derzeitigen Erkenntnissen kein Speiseöl aus dem Sattelzug mit Tankauflieger auf die Fahrbahn. Die Reinigungs- und Bergungsarbeiten dauern aber weiterhin an. Die Autobahn 27 in Richtung Walsrode ist seit etwa 09:00 Uhr wieder komplett befahrbar. In Richtung Bremen ist die Autobahn vermutlich noch bis zum Mittag gesperrt.

