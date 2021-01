Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Lkw-Fahrer auf Autobahn schwer verletzt

Landkreis Verden (ots)

Lkw-Fahrer auf Autobahn schwer verletzt Verden. Am Montagabend, gegen 21:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Bundesautobahn 27 in Richtung Bremen. Ein 50-jähriger Lkw-Fahrer kollidierte aus bisher ungeklärter Ursache mit der Leitplanke rechts neben der Fahrbahn und drehte sich im Anschluss um die eigene Achse. Der Sattelzug mit Tankauflieger kippte auf die Seite und stieß letztlich gegen die Mittelschutzplanke. Der 50-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall eingeklemmt und schwer verletzt. Nachdem er durch die Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit wurde, brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Entgegen der ersten Meldung hatte der Sattelzug kein Gefahrgut geladen, sondern mehrere Tonnen Speiseöl. Durch den Verkehrsunfall verteilte sich die Ladung auf der Fahrbahn. Für Aufräum- und Bergungsarbeiten ist die Bundesautobahn 27 zwischen den Anschlussstellen Verden-Ost und Walsrode-West in beide Richtungen voraussichtlich noch mehrere Stunden voll gesperrt. Zu etwaigen Folgeunfällen ist es bisher nicht gekommen.

