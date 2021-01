Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers + Aufbruch eines Baucontainers + Auto nach Flucht sichergestellt + Fahrradfahrer durch Sonne geblendet

Landkreis OsterholzLandkreis Osterholz (ots)

Diebstahl eines Aufsitzrasenmähers Ritterhude. Unbekannte Täter entwendeten in dem Zeitraum von August letzten Jahres bis Sonntagnachmittag einen Aufsitzrasenmäher aus einem Carport in der Straße "Zu den drei Birken". Hinweise nimmt die Polizei in Ritterhude unter 04292/811740 entgegen.

Aufbruch eines Baucontainers Vollersode. Bereits im vergangenen Jahr, vom 10.12.2020 bis zum 17.10.2020, öffneten derzeit unbekannte Täter gewaltsam den Baucontainer eines Sportvereins in der Straße "Im Fehr". Nach derzeitigen Erkenntnissen erlangten die Unbekannten kein Diebesgut. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Mögliche Zeugen können die Polizei unter 04793/957580 kontaktieren.

Auto nach Flucht sichergestellt Osterholz-Scharmbeck. Am späten Sonntagabend, gegen 22:20 Uhr, stellte die Polizei auf der Settenbecker Straße (Bundesstraße 74) einen schwarzen BMW fest, der mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Stade fuhr. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnte den Pkw an der Ausfahrt Schwanewede schließlich einholen. Als die Polizei das Auto stoppen wollte, beschleunigte dieses und hielt schließlich auf einem Parkdeck in der Drosselstraße. Der derzeit unbekannte Autofahrer flüchtete dann zu Fuß vor den Beamten. Die Polizei stellte daraufhin das Auto sicher und leitete Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die Beobachtungen zur Fahrt gemacht haben oder Hinweise zum Fahrzeugführer geben können, werden gebeten, die Polizei in Osterholz-Scharmbeck unter 04791/3070 zu kontaktieren.

Fahrradfahrer durch Sonne geblendet Osterholz-Scharmbeck. Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah ein 55-jähriger Rennradfahrer ein parkendes Auto in der Buschhausener Straße und kollidierte schließlich mit dem Pkw. Der Rennradfahrer wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand zudem ein Gesamtschaden von etwa 3000 Euro.

