POL-VER: Polizei sucht Zeugen nach Einschleichdiebstahl + Einbruch gescheitert + Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn + Mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss im Landkreis Verden

Landkreis Verden (ots)

Polizei sucht Zeugen nach Einschleichdiebstahl Verden. Zu einem Diebstahl von Schmuck kam es am Sonntagnachmittag zwischen 14:15 Uhr und 15:15 Uhr in der Straße "Eisselort". Ein derzeit unbekannter Mann lockte ein Ehepaar als Ablenkung in ihren Garten, während ein weitere unbekannte Person das Haus durchsuchte. Im Anschluss entfernte sich der Mann in Richtung Eisseler See. Der oder die Unbekannte aus dem Haus floh Richtung Langwedeler Straße. Der Mann, der das Ehepaar ablenkte, wird als schlank bezeichnet. Er dürfte eine dunkle Pudelmütze und eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung getragen habe. Die unbekannte Person war ebenfalls schlank und trug eine hellblaue Jeans. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise zur Tat oder zu verdächtigen Umständen geben können, sich unter Telefon 04231/8060 zu melden.

Einbruch gescheitert Oyten. In der Jadestraße versuchten unbekannte Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 02:30 Uhr, gewaltsam das Fenster eines Wohnhauses zu öffnen. Als dieser Versuch misslang, flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Die Polizei sucht nach Zeugen, die verdächtige Personen oder Autos im Nahbereich festgestellt haben. Hinweise nehmen die Beamten unter 04207/911060 entgegen.

Geschwindigkeitsverstöße auf der Autobahn Achim. Die Autobahnpolizei Langwedel führte am Sonntag, in der Zeit von 11:45 Uhr bis 16:30 Uhr, eine Geschwindigkeitsüberwachung auf der Autobahn 27 in Richtung Bremen durch. Hierbei konnten 128 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Die erlaubte Geschwindigkeit lag bei 120 km/h. Gegen die Autofahrer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Mehrere Fahrer unter Drogeneinfluss im Landkreis Verden Landkreis Verden. Die Polizei zog am Sonntag mehrere Autofahrer und einen E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr, die offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen standen. Gegen insgesamt vier Personen wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet. Ein 21-jähriger Autofahrer fiel bei der Verkehrskontrolle in Verden auf, ein 25-Jähriger in Achim und eine 23-Jährige in Dörverden. Ein 24-jährige Fahrer des Elektrokleinstfahrzeuges war ebenfalls in Verden unterwegs. Durch die Polizei wurde für alle Personen eine Blutentnahme veranlasst. Im Anschluss wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt. Für E-Scooter-Fahrer gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer. Auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln darf mit diesen nicht gefahren werden. Des Weiteren müssen Elektrokleinstfahrzeuge über eine Versicherung, zwei voneinander unabhängige Bremsen, eine funktionstüchtige Beleuchtung analog zum Fahrrad sowie eine Klingel verfügen. Das Mindestalter zum Führen eines E-Scooters beträgt 14 Jahre.

