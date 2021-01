POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 11.1.21

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

Am 11.1.21 gegen 17.30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Berliner Ring und Borsteler Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein Fahrzeug der Verdener Feuerwehr befand sich auf einer Einsatzfahrt zu einem Brandmeldealarm. In der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrzeug eines 57jährigen Verdener, der die Borsteler Dorfstraße in Richtung Borsteler Weg befuhr. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt, eine weitere medizinische Behandlung war zunächst nicht erforderlich. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 13.000 Euro. Die Schaltung der Ampelanlage ist zurzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

