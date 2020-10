Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Geschäftshaus

Paderborn (ots)

(ck) Durch ein auf Kipp stehendes rückwärtiges Fenster gelangten bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch (21.10.), vermutlich gegen kurz vor 04.00 Uhr, in ein Geschäftshaus an der Sander Straße im Ortsteil Elsen.

Nach dem die Täter das Fenster gewaltsam geöffnet hatten, verschafften sie sich zunächst Zutritt zu einem dortigen Imbiss und brachen eine zwar verschlossene, aber leere Kasse auf. Vom Imbiss aus brachen die Einbrecher zwei weitere Verbindungstüren zu einer Postfiliale und einem Getränkehandel auf.

In allen drei Fällen steht bislang nicht fest, ob und ggf. was die Einbrecher gestohlen haben.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat am Tatort verdächtige Personen beobachtet oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei n Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell