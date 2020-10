Polizei Paderborn

POL-PB: Einbrecher kamen tagsüber

Paderborn (ots)

(ck) Am Mittwoch (21.10., 08.30 Uhr bis 14.00 Uhr) gelangten bislang unbekannte Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus Am Turnplatz und begaben sich dort in den dritten Stock. Hier hebelten sie die Eingangstür einer Wohnung auf und gelangten so in die Innenräume, wo sie sämtliche Schränke und Behältnisse durchsuchten. Die Täter flüchteten schließlich mit Modeschmuck und einem geringen Bargeldbetrag in unbekannte Richtung.

Zuvor wurde noch ein Kinderwagen, der im Flur des Mehrfamilienhauses abgestellt worden war, gestohlen.

Weiterhin drangen Einbrecher gewaltsam durch die Eingangstüren in drei Wohnungen in ein Mehrfamilienhaus an der Hans-Humpert-Straße ein.

Aus einer Wohnung wurde vermutlich lediglich ein Parfum gestohlen, aus den beiden anderen Wohnung - eine davon ist leerstehend - wurde offensichtlich nichts entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Einbrüchen machen? Wer hat an den Tatorten verdächtige Personen beobachtet oder kann sonst Angaben machen?

Hinweise nimmt die Polizei n Paderborn unter der Telefonnummer 05251 306-0 entgegen.

Übrigens:

Im Rahmen der Kampagne "Riegel vor! Sicher ist sicherer!" der Polizei NRW beteiligt sich die Kreispolizeibehörde Paderborn am Sonntag, 25.Oktober, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr an dem bundesweit durchgeführten "Tag des Einbruchschutzes".

Kriminalbeamte des Kriminalkommissariats Vorbeugung / Opferschutz beraten Sie an diesem Tag telefonisch und kostenlos zu allen Fragen rund um den Einbruchschutz. Sie erreichen das Beratungsteam unter der Telefonnummer 05251 306-3900.

Weiterhin bietet das Kriminalkommissariat nach Terminvereinbarung kostenlose Einzelberatungen im Dienstgebäude Schloß Neuhaus an der Bielefelder Straße 1, 33104 Paderborn an.

Sie haben Interesse? Bitte melden Sie sich dazu telefonisch an. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter https://polizei.nrw/artikel/riegel-vor-sicher-ist-sicherer und https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

